Az oszlopok félkészen állnak, mellettük sitt és homokdomb, munkának semmi nyoma – ilyen képet fest Csanádpalotán a helyi temető el nem készült urnafala egy közösségi oldalon megosztott fotó tanúsága szerint. Ami az igazán aggasztó: április óta. Ezt már a fényképet közzétevő Nyergesné Kovács Erzsébettől tudjuk, aki korábban a kisváros polgármestere is volt – most civilként hívta fel a figyelmet a szomorú helyzetre. Mint a Délmagyarországnak elmondta, a fotók közzététele előtt több ízben jelezte is aggodalmát a városházán, eddig azonban nem történt semmi.

Sokan attól tartanak, hogy az urnafal még halottak napjára sem lesz kész

– mondta.

A városházán mi is érdeklődtünk, miért áll jó fél esztendeje az építkezés. Perneki László polgármester azt mondta, az önkormányzat még az előző városvezetés ideje alatt kötött szerződést az egyébként helybeli kivitelezővel, aki egy elszámolási vita miatt függesztette fel a munkát. A kisváros idén májusban, időközi választáson megválasztott első embere azt mondta, ez is az előző idők egyik terhes öröksége. Ugyanakkor jó hírrel is szolgált.

Időközben sikerült tárgyalnunk a vállalkozóval, aki azt ígérte, ezen a héten szerdán újra felveszi a munkát

– mondta. Hozzátette, megállapodásuk szerint október 15-re, azaz még halottak napja előtt befejezi a beruházást.

Perneki azt mondta, nem a közösségi oldalon megjelent bejegyzés hatására vett lendületet az építkezés, egyébként is megoldást kerestek volna az áldatlan helyzetre, de sok egyéb problémával is foglalkozni kellett közben. A ravatalozónál egyébként az önkormányzatnak is vannak teendői. Ilyen például a díszburkolat elkészítése az érintett területen.

Ez is időben elkészül

– ígérte a polgármester.