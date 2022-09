Újraindult a forgalom 31 perce

Hétvégén napközben is járnak tehervonatok a Szeged–Röszke országhatár vasútvonalon

Ütemterv szerint halad a MÁV beruházásában a Szeged-Rendező–Röszke országhatár vasútvonal átépítése, villamosítása. A munkálatok tervezetten 2023 őszén fejeződnek be teljeskörűen. A teherforgalom egyenletes elosztása érdekében szeptember 16-tól hétvégénte napközben is járnak a tehervonatok. Hétköznapokon továbbra is csak az esti és éjszakai órákban közlekednek.

Augusztustól újraindult a vasúti teherforgalom a röszkei vonalon. Fotó: Karnok Csaba

Július végéig a teljes vonalon kiépítették a vasúti pályát, befejeződött a nagygépes munkavégzés, a vágányok, a váltók és a szükséges építmények is elkészültek, ennek köszönhetően augusztus 1-jétől újraindult a teherforgalom. Átmenetileg ez a vonal biztosítja a Budapest–Kelebia vasútvonal teljes kizárással járó fejlesztési időszakában a tranzit áruforgalom kerülő útvonalát, az észak-déli tengely vasúti árufuvarozási közlekedését. A felújítás teljes befejezéséig csak tehervonatok közlekednek a szakaszon. A megnövekedett teherforgalom, a vonatok egyenletes elosztása miatt szükséges a kiterjeszteni a vonatok közlekedésének idejét. Szeptember 16-tól, hétvégénte napközben is – péntek 17:30-tól hétfő 07:30-ig – járnak a tehervonatok. Hétköznapokon továbbra is csak az esti és éjszakai órákban (17:30-07:30 között) közlekedhetnek. A teljes fejlesztési munkák befejezéséig, a tehervonatok sebességét 60 km/órás sebességre korlátozták. A beruházás befejezéséig a MÁV kéri a vasútvonal térségében élő lakosság türelmét. A vonalon 2015. óta szünetelt a járműforgalom, ezért a vasúttársaság kiemelten kéri a környék lakóit és az útátjárók használóit, hogy az újraindult vonatközlekedés miatt az útátjárókban és a vasútvonal mentén fokozott figyelemmel közlekedjenek. A nem biztosított átkelőhelyeknél kiemelten fontos, hogy a vasúti átjáróra csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a vezető meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irányból sem közeledik, és a folyamatos áthaladás biztosított. A nappali órákban – vonatmentes időszakban - végzik a vasútvonal hátralévő kivitelezési munkáit. A beruházás befejezésétől, tervezetten 2023. október végétől, a vasúti pálya 0-24 órában képes lesz a forgalom lebonyolítására, ennek okán az éjszakai tehervonatok mennyisége csökkeni fog, a villamosítást követően csendesebb, villamos vontatású mozdonyokat használva. 2025 év végétől a vasúti tranzit áruforgalom visszaterelődik a Szabadka - Kelebia - Kiskunhalas – Budapest vasútvonalra, ez várhatóan tovább csökkentheti a Szeged-Röszke között áthaladó tehervonatok számát. A beruházás befejezése után megindulhat a személyvonati közlekedés is, amely tervezetten korszerű FLIRT villamos motorvonati szerelvényekkel tud megvalósulni.

