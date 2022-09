Nagyon örülök, hogy megnyílik a termelői piac. A felépítését magam is szorgalmaztam

– mondta pénteken délelőtt az egyik standnál árusító apátfalvi Károlyi Sándor. Amit hozott, mind maga termelte meg a kertjében, illetve dolgozta fel: egy láda almát, zöldségeket és lekvárokat láttunk a pultján. Néhány perccel a piac hivatalos megnyitása után már csak alig néhány üvegnyi maradt a portékáiból.

Szerintem a piacon mindig sokan lesznek, vevők és árusok is

– tette hozzá bizakodva.

A Kossuth Lajos és a Hunyadi utca sarkán megnyílt létesítményt az önkormányzat 49,3 milliós, két részletben megkapott központi támogatásból építette fel. Sokat kellett rá várni, mert az önkormányzat az első, sikertelen pályázatot még 2015-ben nyújtotta be. A helye, egy 1100 négyzetméteres telek sokáig üresen állt. Szükség volt rá, mert a régi piac elemei már használhatatlanná váltak, miközben a faluban nagyon sokan termelnek zöldséget-gyümölcsöt, készítenek belőlük feldolgozott termékeket, és a kézművesek alkotásai is messze földön híresek.

A nyitóünnepségen helybeli óvodások adtak műsort, Tariné Tóth Hajnalka citerázott, illetve Szekeres Ferenc polgármester mondott beszédet. A piac vasár- és ünnepnapok kivételével minden nap nyitva van reggel 6-tól délig. Helypénzt nem kell fizetni. Szekeres Ferenc polgármester a megnyitó beszédben többek között azt mondta el róla, hogy a fedett piactéren 7 standot helyeztek ki, felépítettek egy helyi portékákat kínáló kis boltot és egy akadálymentesen is megközelíthető mosdót. A területet be is kerítették.

Ma már meglennénk piac nélkül is, de ez többet ad, mint egy nagyáruház: jó beszélgetéseket, emberi szót, barátságot is az adásvétel mellé

– fogalmazott.