A Four Creation Reklámügynökség által ezer fő megkérdezésével végrehajtott Best of Szeged kutatás arra kereste a választ, hogy melyek voltak az idei nyár legkedveltebb vendéglátóhelyei Szegeden. Érdekesség, hogy hamburger és a fagylalt esetében generációs törésvonal érzékelhető, mivel a harmincöt év felettiek körében az olyan, évtizedek óta meglévő konvencionális helyek a legnépszerűbbek, mint a Super Hamburger, az A Capella vagy a Palánk Cukrászda, míg a harmincöt év alatti felnőttek körében az olyan újhullámos helyek a legközkedveltebbek, mint a Cirmi, a Kapca, a Gabriella, illetve a Levendula Kézműves Fagylaltozó.

Végeredményt tekintve a legnépszerűbb hamburger a Super Hamburger, a legnépszerűbb fagylaltozó az A Capella Cukrászda lett a felmérés szerint. A legfelkapottabb terasz pedig a Bárka, amelyet szorosan követ a Maláta és a Hági. A legnépszerűbb strand a Napfényfürdő Aquapolis Szeged lett, Szeged kedvenc lángosa pedig a Mars téri Gyurica Lángosa.