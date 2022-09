Három napos jótékonysági eseményt szervezett a Mesi mesebeli cukrászdája hétvégén. A gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Józsa Petrának ajánlották fel a bevétel 30 százalékát, annak érdekében pedig, hogy minél többen térjenek be fagyizni vagy sütizni, ismert embereket hívtak, hogy álljanak be néhány órára a pultba. Így a vásárlók az elmúlt két napban találkozhattak már Mikler Roland kézilabdázóval, Kárász Anna világbajnok kajakozóval, valamint ismert DJ-kkel is, akik a hangulatról gondoskodtak.

Fotós: Karnok Csaba

A teraszon keverte a zenét pénteken DJ Dominique, szombaton pedig Bigiboy. És hogy a buli még hangulatosabb legyen, vannak diszkófények, füstgép, a gyerekek kedvéért pedig szappanbuborékok is.

A családi programnak meghirdetett eseményre a szervezők készültek ingyenes ugrálóvárral is illetve autóbemutatóval is, délutánonként pedig a cukrászdában van Petra és édesanyja is.

Nagyon megérintett Petra története, ezért próbálok meg segíteni a családnak a magam eszközeivel

- mesélt a kezdeményezésről Deák Emese, a cukrászda megálmodója. Ő volt az első, aki tavaly decemberben kupakgyűjtő helynek ajánlotta fel vállalkozását, most pedig anyagi támogatás reményében dolgozott és szervezkedett párjával rengeteget azért, hogy ez a hétvége megvalósulhasson.

Fotós: Karnok Csaba

Szombat délután Kárász Anna állt a pult mögött - az időjárás miatt elsősorban süteményt árult, a fagyit ezen a napon kevésbé keresték.

Gyermekkoromban volt az ismerettségi körömben egy gyógyíthatatlan kislány, ezért közel áll hozzám az ilyen emberek segítése

- mesélte, miért vállalta el a felkérést. Hozzátette: sajnos edzései miatt csak másfél órát tudott maradni, de ebben az időszakban szívesen állt a jó ügy mellé. A szegedi világbajnok elárulta: ő is szereti a sütit és a fagyit, és bár csak mértékkel eheti ezeket, a pult mögött valószínűleg nehéz lesz ellenállnia a csábításnak.

A program ma még zajlik: délután 3 órától este 6-ig Bánhidi Bence kézilabdázó áll a fagyis-és sütis pult mögött. Délután 2 órától airsoft bemutató lesz, a teraszon pedig DJ Harmath gondoskodik a jó zenéről.