Ha Magyarországon jár, Nikosz Szakulisz első útja szinte mindig Csongrádra vezet. A 85 éves görög úriember máig a „szíve városaként” gondol a Tisza-parti településre, ahol középiskolásként négy olyan baráttal gazdagodott, akikkel máig tartja a kapcsolatot.

Nikosz Szaulisz egy 350 lakosú kis faluban született a görög-albán határ közelében, ahonnan a kommunisták, elszakítva szüleitől, a falu többi gyerekével együtt átvitték a szomszédos Albániába. Itt egy nyomorban töltött időszak után szétosztották a gyerekeket a különböző szocialista országokba. Nikosz így került Magyarországra, a fehérvárcsurgói gyermekotthonba. Itt végezte el az általános iskolát görög társaival, mit se tudva szüleiről.

A sportbarátok. Fotó: Botos József családja



Életre szóló barátságok szövődnek

A görög fiatalokat aztán a gyermekotthonból több magyar városba szórták szét, hogy továbbtanuljanak. Nikosz Csongrádra, a Batsányi János Gimnázium kollégiumába került. Itt tett szert olyan barátokra, akikkel a mai napig tartja a kapcsolatot. Botos Józseffel, a város későbbi díszpolgárával különösen jó barátságba kerültek. A sport hozta őket össze, mindketten atletizáltak.

Puskás Ferenccel. Fotó: Botos József családja



Kitör a forradalom

Az ’56-os forradalom híre is a városban érte, az ifjúság képviselőiként őt és Botos Józsefet is tagnak választották a Csongrádi Forradalmi Bizottságba, így azt a pár fényes napot együtt csinálták végig.

Ott voltak a nagy főtéri tüntetésen, amikor egy vadászrepülő többször is lövést adott le a tömegre, de csak a gimnázium tetejét és ablakait találta el, majd lezuhant a Bökényben. Nikosz ott volt, amikor a Zója szobrot eltávolították, s akkor is, amikor a kollégium igazgató-párttitkárát megmentették a lincseléstől. A fiatal kollégisták járőröztek a piacokon is, élelmiszert kísértek fel az éhező budapestieknek

– emlékezett vissza a forradalom napjaira Botos Katalin.

Fotó: Botos József családja



Görögországban sem lehet rosszabb

Az 1957 januárjában végigsöprő terrorhullámban Csongrádon is bűnbakokat kerestek a pufajkások.

Lekapták Jóskát, és félholtra verték, hogy valljon az egyik szeretett tanáruk, Kalmár Sándor jeles matematikus ellen. Mivel erre nem volt hajlandó, kivitték, hogy agyonlövik az udvaron... Aztán végül hosszú tortúra után kilökték az utcára, mínusz 10 fokban. A szomszéd kapualjban lapult Nikosz és Jóska édesanyja, ők kapták fel és vitték haza

– idézte fel a megtorlás napjait Botos Katalin. Nikosz ezt követően döntött úgy, hogy hiába vették fel Szegedre az orvosi egyetemre, hazamegy Görögországba.

Nikosz és Öcsi bácsi, a két jóbarát

Otthon persze nem fogadták tárt karokkal, hiszen az akkori görög vezetés szemében minden szocialista országból jövő potenciális kém volt: Nikoszt 22 napon át vallatta a görög rendőrség.

Fotó: Botos József családja



Nagy nehezen talált munkát, előbb az Olympiakosz csapatnál lett tolmács, majd elvégezte a fizikoterapeuta képzést is. A Panathinaikosz csapatánál már gyúró és masszőr is volt, ahol nem más, mint Puskás Ferenc volt az edző: Puskás Öcsi és Nikosz egy életre barátok lettek.

Hazahúz a szív

Nikosz Szakulisz azóta is különleges helyen őrzi a szívében Magyarországot, a magyar állampolgárságot is felvette. A görög-magyar kapcsolatok fejlesztésében kifejtett érdemeiért idén augusztus 20-án egy állami kitüntetést is átvehetett. Ha teheti, eljön Csongrádra is: az elmúlt két évben a gimnáziumi évnyitón ő adta át a legjobb diáknak járó kitüntető elismerést. Legutóbb néhány hete kereste fel régi barátait, hogy tovább ápolják több évtizedes barátságukat.