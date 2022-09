A pénteki nagy sportágválasztón a lovaglást is kipróbálhatták az érdeklődő gyerekek, hiszen nem csak az Erdei János Sportcsarnokban, de körülötte is egész nap folytak a bemutatók. Délelőtt az óvodások, iskolások jöttek el szervezett csoportokban, délután pedig egyénileg lehetett bekapcsolódni a sportcsarnokban folyó edzésekbe. Közben a résztvevők sztárokkal is találkozhattak: eljött Bánhegyi Adrienn többszörös világ- és Európa-bajnok ugrókötelező, Nagy Péter olimpiai aranyérmes súlyemelő és Körömi Ábel serdülő Európa-bajnoki ezüstérmes ökölvívó is. A nagy sikerű rendezvényt a Maros-parti városban idén már kilencedszer rendezték meg.

Összesen több mint 30 mozgásformából kaphattak ízelítőt az érdeklődők színpadi bemutatók, kiállítások és szabadedzések révén

– árulta el a Délmagyarországnak Kovács Gábor sportszervező. Széles volt a paletta, többek között technikai, táncos és küzdősportokkal, labdajátékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek.

Ez egy jó toborzási lehetőség az egyesületeknek

– mondta a szakember, hozzátéve: erre most különösen nagy szükség van, hiszen a pandémia megtépázta az egyesületeket, és valószínűleg az energiaválság is meg fogja.