Nem nagyon lehet érezni, hogy autómentes hét, nap van. Mindenhol sok a jármű - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.

Körutakon , sugárutakon , hidakon folyamatos kocsisorok vannak. Felső Tisza parton a híd alatt mérik a sebességet, és ott van az elfogó autó is. Sűrűbb a forgalom a Somogyi utcában, Oskola utcában éa Stefánián. A Kossuth Lajos végén a körforgalomnál is minden irányból hosszú sorok vannak , lassan halad a forgalom. Boldogasszony sugárúton az iskola környékén van némi fennakadás a parkoló kocsik miatt. Bakay Nándor utcában még mindig egy sávon lehet közlekedni, Csongrádi sugárúton a Makkosházi körút kereszteződésénél is a szélső sáv kifelé le van zárva ,ezért egyenesen egy sáv van kifelé.