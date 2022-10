Mint ahogy azt lapunk néhány nappal ezelőtt megírta, az utcában annyi kátyú van, hogy össze sem lehet számolni. A lakók évek óta kérik, hogy újítsák fel az útalapot és kapjon az utca aszfaltot is, de eddig süket fülekre találtak. Galambos Kornélné és Benkő Zsolt, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyt Egyesület önkormányzati képviselői sajtótájékoztatót is tartottak ebben a témában. Kiderült, az utca 2006-tól épült ki, a város ott ingyen telkeket osztott az ezt igénylő családoknak. Az utolsó ház 2016-ban készült el. Ezt követően építették meg az útalapot, ami után a lakók hiába várták a szilárd burkolatot. 2018-ban és 2019-ben még szerepelt a város költségvetésében a feladat, de később kivették. Galambos Kornélné akkor bejelentette, a következő közgyűlés elé levélben tárja a problémát, ami most megoldódhat.

A város gyorshír szolgálatán jelent meg, hogy az a cég, amellyel a vásárhelyi önkormányzat kátyúzási munkálatokra szerződött, az áremelkedések és az állítólagos túlvállalásai miatt jelentősen megcsúszott a teljesítéssel. Ezért az önkormányzat él a szerződésben megállapított kötbér lehetőségével. Ennek fejében további munkákat végez. „Az Arany utca zsákutca részét, amelyet csak az ott lakók használnak és nincs átmenő forgalma – felújítják. A meglévő útfelületet aszfaltmaróval felmarják, majd két rétegű itatásos hengerlést kap, ez hosszú időre megerősíti a burkolatot és a későbbi évek során alkalmas egy aszfaltréteg terítésére” – olvasható a gyorshír szolgálaton.