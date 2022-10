A koronavírus – bár továbbra is számos megbetegedést okoz – mostanra "megszelídült", a legtöbb betegnél mindössze enyhébb lefolyású felső légúti panaszok jelentkeznek. A fertőzöttek többsége torokfájásra panaszkodik, sok esetben pedig nem is gyanakszik arra, hogy ez a Covid miatt lehet, egyszerű megfázásként élik meg a betegséget. Ennek megfelelően október 1-től változott a fertőzéssel kapcsolatos eljárásrend, melynek legfontosabb eleme, hogy megszűnt a betegek karanténkötelezettsége. Az érintetteknek ettől függetlenül csak a legszükségesebb esetben célszerű elhagyni az otthonukat, javasolt elkülönítésük is és minden esetben fontos, hogy maszkot viseljenek.

A hónap elején megszűnt Szegeden a Járványügyi Ellátó Központ, mint szervezeti egység is, nincs már szükség annak fenntartására. A súlyos légúti tüneteket így már nem az egykori kettes kórházban, hanem az SBO-n látják el. Azonban ilyen panaszokkal sem közvetlenül az osztályra kell menni, hanem ügyeletre, vagy mentőt kell hívni. Aki Covid-fertőzés miatt további fekvőbeteg ellátást igényel, azt a deszki Tüdőgyógyászati Tanszék látja el október 1-től.