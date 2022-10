Egy műanyag építőkocát sem lehetett leejteni a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol a hétvégén Legókiállítást rendeztek. Már szombaton reggel szinte teljesen megtelt az intézmény az idei Kockanapokon. A jelenlegi legnagyobb magyarországi Legógyűjtemény tulajdonosa azt mondta, hogy körülbelül kétmillió kockával érkezett most Szegedre. És ami Zentai Ferenc szerint a legfontosabb: ez nem csak egy „sima” kiállítás, hanem hozzá is lehet nyúlni a játékokhoz, sőt, ez szinte kötelező is. A korábban informatikus, de már hivatásszerűen legózó férfi szerint ugyanis épp ez a lényege a játéknak. Persze voltak előre megépített alkotások is, amelyeknek java része – nem meglepő módon – a képregényeket idézte.

– Egyedi formában mutatunk be film- és videójáték-jeleneteket. Látogatóink találkozhatnak Harry Pottertől a Marvel és DC világ szuperhősein keresztül a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is, mint például Kevinnel a Reszkessetek betörőkből – mondta a kiállítás tulajdonosa.

Kiderült, hogy ez már a 76. kiállítása volt, és ennyi idő alatt tényleg bebizonyosodott, hogy Legóból minden megépíthető. A mostani kiállításon is voltak gigantikus építmények, a világ csodái és ismert épületei közül is jó néhány.

– Nekem azonban nem ezek a kedvenceim. Jobban szeretem például a gépeket, járműveket, amelyeket ugyan kicsit bonyolultabb megépíteni, de szerintem szórakoztatóbb – tette hozzá Zentai Ferenc.

Nem meglepő egyébként, hogy a kiállításra legalább annyi felnőtt volt kíváncsi mint gyerek, ami leginkább annak köszönhető, hogy a játékgyár egyre inkább nyit a felnőtt korosztály felé. Például a már említett szuperhősökkel, akik már évek óta töretlenül népszerűek.