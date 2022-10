Amint arról röviden már portálunk is beszámolt, Babarczi János, az utolsó alföldi kádármester műhelyénél adták át szombaton az önkormányzat vendégházát Üllésen. A település polgármestere elmondta, hogy a kétszobás vendégházba az ország minden részéről várják a vendégeket. Nagy Attila Gyula arról is beszélt, hogy minél inkább őrizni szeretnék a település hagyományait, és örökségét. Éppen ezért tervezik a kádárműhely felújítását is, ami jelenleg olyan állapotban van, ahogy a mester otthagyta.

Ugyanott vannak a szerszámok, az eszközök, semmi sem változott a műhelyben, eredeti állapotában van

– mondta a polgármester, aki emlékeztetett, hogy a kádármester 94 éves korában is aktív volt. 2011. június 20-án hunyt el, április 4-én még megérte 95. életévét. Műhelye, szerszámai megmaradtak, az üllési önkormányzat megvásárolta a házat, és így jutottak el most odáig, hogy szálláshellyé alakítsák.