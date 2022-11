Szegváron idén nem lesz karácsonyi díszvilágítás a főutcán – erről Szabó Tibor György polgármester a hétfői közmeghallgatáson lakossági kérdésre válaszolva tájékoztatta a lakosságot. Az elmúlt években az adventi időszakban a főúti kandeláberekre is kerültek világító elemek. A polgármester elmondta, a jelenlegi helyzetben a takarékosság miatt most erről le kell mondaniuk a szegváriaknak. Nem a díszek energiafelhasználása kerül sokba, hanem a felszereltetésük és a levételük, ezt a költséget szeretnék megspórolni. A Szabadság teret, ahol a települési adventi koszorút is elhelyezik, idén is ugyanolyan fénydíszbe öltöztetik, mint az előző években. Itt a díszítést önerőből, illetve összefogással készítik majd. A karácsonyi hangulatot fenntartják a településen, csak kisebb mértékben. A polgármester arról is beszámolt, hogy 50 százalékos támogatással nyertek újabb 12 kandeláberdíszre forrást, amelyekkel a régiek közül váltják majd ki azokat, amelyek égősora már hiányos, hiszen az eredeti díszek már legalább 20 évesek. Ezeket azonban csak jövőre láthatják majd a szegváriak.