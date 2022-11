Egyelőre lekerült a napirendről a helyi földadó kérdése, a beterjesztő Szabó Zoltán polgármester a testületi ülés kezdetén kommentár hozzáfűzése nélkül visszavonta kezdeményezését. Viszont ezen napirendi pont nélkül is akadt izgalmas téma a közgyűlésen, rögtön az ülés elején a billegő szentesi szülészet ügye került elő. Ezzel kapcsolatban a polgármester kiemelte, országszerte nehéz feladat a szülészetek fenntartása. Elmondása szerint három orvosra lenne szüksége az osztálynak, de mint elmondta, ők „nem tudnak orvost teremteni”.

Ezt követően a közterületek használati díját emelte meg a testület, ezek 20 százalékkal emelkednek majd jövő januártól. A város vagyonának sorsáról is döntöttek, egy önkormányzati bérlakást a Horváth Mihály Gimnázium vehet majd bérbe egyik anyanyelvi lektora számára, egy kül- és egy belterületi ingatlan egy-egy részét ingyenesen bocsátottak állami tulajdonba, egy ipari parki ingatlant pedig eladásra szánnak.

Év végével lejár az önkormányzat orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződése is, ezért ebben az ügyben is lépnie kellett a testületnek. Bár abban bíztak, ez a feladat átkerül az államhoz, 2023. június 30-áig az önkormányzatnak kell ezt a feladatot továbbra is biztosítania. A szolgáltatást továbbra is az Emergency Kft. végzi, de az előző évihez képest jóval drágábban. Az ülésen arról is döntött a testület, hogy nem él a volt tiszti klub épületének elővásárlási jogával, így az egykor nagy hírű ingatlan további sorsáról sem dönthet majd a város. Az azonban, hogy ki hasznosítja a jövőben az épületet, nem derült ki: a vásárló nevét Antal Balázs Tibor kérése ellenére sem tudhatták meg a képviselők, azt nem adta ki Szabó Zoltán.

A gépjárműadó ügyében vi­­szont újítással rukkolt elő a városvezető. Mivel az adófajta 40 százalékát az egészségügyi veszélyhelyzet címén vonták el az önkormányzattól, az pedig idén júniusában lejárt, így 2023-tól a gépjárműadó egy részét visszakérné az államtól a város.