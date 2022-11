Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az engedélyes és kiviteli terveket a Főmterv készítheti el, ez azonban még évekig tarthat. Szerinte fontos, hogy a Nagykörúton és magán a hídon túl foglalkozni kell a műtárgy tágabb környezetével is. A terv továbbra is az, hogy először egy közúti híd készül el, amire később vasúti felépítményt is lehet építeni. Nyul Zoltán szerint a tervezőknek rengeteg szereplővel kell egyeztetniük, például az egyetemmel.

Takács Miklós, a Főmterv munkatársa arról beszélt, hogy a Tisza-híd terveit a fővárosi cég készíti el 684 millió forintért, a munkavégzésre összesen 30 hónapot kaptak. A szakember szerint nemcsak egy hídról, hanem a hídhoz vezető utakról is szó van a tervezés kapcsán. Beszélt arról is, hogy a Bécsi körúton négy sáv lesz majd, amiket fasorok határolnak, de marad hely a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak is. Terv az is, hogy a Petőfi Sándor sugárútról be lehetne kanyarodni balra a Szentháromság utca felé.