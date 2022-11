Elkezdődött a község bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének harmadik üteme, a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg. A projektre 165 millió forintos pályázati támogatást nyert el a település önkormányzata.

Mint Erhard Gyula polgármester elmondta, Csanyteleken évek óta problémát jelent a belvíz a település lakossága számára. Ezt orvosolandó, a bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésének első két üteme 2017 és 2020 között valósult meg, a harmadik ütemhez pedig nemrég fogtak hozzá.

A projekt alapvető célja a települési csapadék- és belvízbiztonság megteremtése, a csapadék- és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése, tájékoztatott a polgármester.

– A Kossuth utcán a projekt során lefedik a nyílt árkokat, ezzel szélesedik az utca és bővülnek a parkolási lehetőségek is. Az iskolánál lévő mély árkot szintén lefedik: ez közlekedésbiztonsági szempontból is fontos, mert ott történt már halálos baleset is. A Botond utcánál a korábbi süllyedések és töredezések miatt szintkülönbség alakult ki, így nem folyt el a víz, tehát azt a szakaszt is fel fogjuk újítani – részletezte a polgármester.

A beruházás során öt utcában 1710 méteren újulnak meg csatornák, a munkákkal a tervek szerint tavaszra készül el a kivitelező.