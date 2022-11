Az ülésen a helyi iskolák beszámolóját követően többek között arról is döntöttek, hogy a helyi alkotóház ezentúl hivatalosan is a Csongrádi Művésztelep nevet viseli.

Ezen túl új helyi adórendeletet is alkottak a képviselők. Ennek értelmében a város emeli a garázsok adóját, a 70 éven felüliek adómentessége egy ingatlanra korlátozódik, a kisvállalkozások iparűzési adómentessége 2 millió forint vállalkozási szintű adóalapról 1,5 millió forintra változik, emellett új adónemként a telekadó is megjelent. A rendelet-módosítással mintegy 15 millió forint többletbevétellel számol az önkormányzat.

A takarékosság jegyében a város közvilágítási költségeit is csökkentik: rövidebb ideig működnek majd a városi díszvilágítási lámpatestek, valamint a meglévő lámpák LED-es világítótestre történő cseréjét is kezdeményezik. Emellett a város több mint 2700 lámpatestéből körülbelül 700-at ideiglenesen lekapcsolnak a mellékutcákban. A változás nem érinti a főutakat és gyűjtőutakat, valamint a mellékutcák kereszteződéseiben és a gyalogátkelőhelyeknél is megmarad a jelenlegi közvilágítás. A mellékutak világításának ritkításával 25 százalékos energiamegtakarítást tervez az önkormányzat.