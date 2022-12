Magyar diákok is bekapcsolódtak abba az európai közösségi tudományos akcióba, amelynek során iskolai osztályok és ifjúsági csoportok segítették adatgyűjtéssel a szakemberek munkáját. A gyerekek feladata az volt, hogy patakokból és folyókból mikro- és makroműanyag mintákat gyűjtsenek és pontosan dokumentálják a kapott eredményeket. Az összegyűjtött adatokat a projekt záró fázisában kutatók elemzik majd ki.

Fotós: Ian Davies

Kutatók elemzik az adatokat

A programban 15 magyarországi oktatási intézmény vett részt idén ősszel, a Tisza déli szakaszát a csongrádi Batsányi János Gimnázium diákjai vizsgálták.

A mintavételezést az iskola közelében található folyóból, illetve a folyóparton csoportmunkában végezték a diákok, tanári felügyelettel, a PET Kupa folyómentő szakembereinek iránymutatása mellett. A kapott adatokat egy közös online adatbázisba kerülnek, a mikroműanyag-mérés eredményét pedig a Pannon Egyetem kutatói elemzik és juttatják el a német vezető partnerhez.

Fotós: Ian Davies

A legapróbb hulladék is nagy károkat okozhat

A Batsányi 9.A osztályos diákjai a Plastic Pirates projekt munkatársainak segítségével a Tisza vizének és a Fahíd mentén található partszakasz szennyezettségét vizsgálták.

Mint a tanulók beszámolójából kiderült, a diákok maguk is meglepődtek az eredményen. Az alatt a rövid idő alatt is, amit a pontonhíd környékén töltöttek, nagyon sok hulladékot gyűjtöttek össze. Mint elmondták, miután részt vettek az akcióban, szembesültek a víz szennyezettségének súlyosságával. A véleményük is gyökeresen megváltozott, miután látták, hogy a legapróbb hulladék is mekkora károkat képes okozni.

Fotós: Ian Davies

Hamarosan jönnek az eredmények

Az alkalmanként másfél órás mintavételezésen Magyarországon több mint 250 gyerek és 30 pedagógus vett részt, a diákok a Bodrog, a Zagyva, a Hernád, a Duna, a Rédei-Nagy patak, a Kraszna, a Dráva és a Tisza vizének szennyezettségét vizsgálták.

A szervezők bíznak abban, hogy jövőre lehetőség nyílik a projekt folytatására, hiszen bőven akad még megvizsgálandó folyó és partszakasz.

Miután elkészülnek a minták elemzésével és az adatok feldolgozásával, az összes, nemzetközi eredményt bemutató részlet hamarosan elérhető lesz a kampány európai honlapján.