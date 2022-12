A nyári abroncsok keményebb keverékű gumik, amelyek +7 °C felett nyújtanak megfelelő teljesítményt, tapadást. Amennyiben ez alatt használják, rideggé, merevvé válnak, így a tapadási tulajdonság romlik.

Melyek a legfontosabb szabályok a téli gumiabroncsok felszerelésével, állapotával kapcsolatban:

Személygépjárműveken csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amely futófelületén a profilmélység minimum 1.6 mm.

Nem elég csak a hajtott kerékre felszerelni a téli gumit. Ha egy első kerék hajtású autónál csak az első kerekeken van téli gumi, egy hirtelen fékezés vagy irányváltás esetén a hátsó nyári gumiabroncsok oldalirányba könnyen kicsúszhatnak, mert nem biztosítanak megfelelő tapadást. Nem szabad szögbetétes abroncsot alkalmazni. - olvasható a Csongrád-Csanád megyei rendőrség tájékoztatásában.

Fotó: Csongrád-Csanád megyei rendőrség

Meddig jó egy téli gumi?

Általánosságban elmondható, hogy a téli gumik kb. 35000-50000 kilométert, vagy 4-5 telet bírnak. Ez persze függ a használat viszonyaitól is. Ha keveset használják, és alig kopik, akár 6-8 évet is kibírhat, de az ennél régebbi gumikat mindenképpen cseréljük le, mert akkor is tönkre megy, ha nem volt autón. Természetesen a vezetési stílusunk, az útviszonyok, és a havi menetteljesítmény alapvető kihatással lesz a gumik élettartamára.

Az 5 évesnél régebbi abroncsok esetén ajánlott évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a gumik állapotát.

Honnan lehet tudni, hogy a gumiabroncs régi?

Ebben segít, ha tudjuk, hol van feltüntetve az abroncs gyártási ideje, amit a gyártóknak kötelező megjelölni minden forgalomba kerülő gumin. A gyártás időpontját a gumiabroncsok oldalfalán található ún. DOT szám jelzi, mely a gyártás hetét és az évét jelöli. (Pl.: a „3507″ jelzésű gumit 2007. év 35. hetében gyártották). Javasoljuk, a lehetőség szerint két évesnél nem régebbi abroncsok vásárlását.