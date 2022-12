– Az első fordulóban online feladatsort kellett megoldaniuk a fiataloknak, ezt követően egy kisfilmet készítettek. Ezek eredményei alapján hívtuk meg a legjobbakat a döntőbe, ahol erdélyi, vajdasági és budapesti csapat is küzdött a Csongrád-Csanád megyei iskolásokkal. Nekik többek között keresztrejtvényt kellett fejteniük, ismert céglogókat felismerniük egy apró részletből, illetve volt olyan feladat is, amelyhez a belvárosban sétálva kellett megkeresniük a segítő információkat. Molnár Erika főszervező úgy fogalmazott, amellett, hogy a szakma iránt felkeltik a fiatalok érdeklődését, praktikus tudást is adnak a versenyfeladatok által. – Bár ennek a korosztálynak még messze van, amikor szüksége lesz rá, az egyik feladat során azonban mégis megtanulhatták, hogyan adhatják el meggyőzően magukat, ugyanis részt kellett venniük egy állásinterjún a Mikulásnál, aki krampuszt keres – mesélte.

Vucseta Nóra az ásotthalmi iskolából hozott csapatot a versenyre. Mint mesélte, a gyerekek már rutinosak, hiszen ebben a felállásban 4 éve járnak pénzügyi vetélkedőkre. – Ennek köszönhetően rengeteg tapasztalatuk van már, így túl sok időt nem kellett töltenünk a felkészüléssel. Azt kell azonban mondanom, hogy nem voltak könnyűek a feladatok. Az első fordulóban főleg matematikai tudásra, a másodikban pedig általános tájékozottságra volt szükség. Most, a döntőben rögtön az első feladattól, a keresztrejtvénytől nagyon megijedtek, mert a meghatározások alapján kellett közgazdasági alapfogalmakat kitalálni. Nekik ez inkább fordítva megy. A logó felismerés viszont meghozta az önbizalmukat – mesélte a tanárnő, aki szerint az ilyen versenyek segítenek abban, hogy ezek a gyerekek a hétköznapi pénzügyi világban jobban tudjanak tájékozódni.

A versenyt végül az erdélyi csapat nyerte meg, az ezüstérem viszont Szegedre került: az a Fekete István Általános Iskola csapatáé lett. A fiatalok nagyértékű könyvutalványt nyertek.