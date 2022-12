Új rendeletet hozott a napokban a képviselő-testület Sándorfalván, ugyanis más településekhez, például Deszkhez hasonlóan ők is takarékoskodni kényszerülnek azért, hogy ne kelljen intézményeket bezárniuk vagy szolgáltatásokat megszüntetniük. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester lapunknak elmondta, január elsejétől lép hatályba a rendelet, mely szerint 23 óra és hajnal 4 óra között lekapcsolják a közvilágítást Sándorfalván és annak kiskertes részein is, valamint erre az időszakra 40 km/óra sebességkorlátozást is bevezetnek a településnek azon részeire, ahol nincs érvényben a 30 km/óra.

Leszögezte, mindez csakis akkor történik meg, ha nem érkezik normatíva az állam részéről, amiből a számlákat fedezni tudják. Hozzátette, ha valami okból nem kapnának támogatást, akkor sem egyből januárban történik majd meg a lekapcsolás éjszakánként, hiszen az MVM Zrt. teljesítési ideje minimum 45 nap. Tehát leghamarabb februárban borulhat sötétbe éjszakára Sándorfalva.

A településvezető rámutatott, nagyon nehéz helyzetben vannak a községek és városok képviselő-testületei, hiszen az eddigi számláknak a sokszorosát kell fizetniük. Elárulta, a gázért tízszer, míg az áramért tizenötször többet fizetnek. Megjegyezte, eddig a közvilágítás éves díja 14,5 millió forint volt, 2023-ban ez már 49 millió forint lesz.

Kiemelte, adóerő-képességük kicsi, de nem is szerettek volna újabb adóterheket kivetni a vállalkozásokra, valamint a lakosságra sem, ezért a közvilágítás éjjelre való lekapcsolása mellett döntöttek. Kérdésünkre beszélt arról is, hogy a rendőrséggel egyeztetett sebességkorlátozás pedig azért fontos, hogy a sötétben se történjen baj, a biztonság érdekében van szükség erre. Jelezte, a száguldozás megszüntetése érdekében vezették be évekkel ezelőtt a 30 km/óra korlátozást is a nagyobb, forgalmasabb útvonalaikon.