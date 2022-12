December 24-én is lehetőség lesz arra, hogy a helyi termelők portékáiból válogassunk Szegeden. Nyitva lesz ugyanis a Röszkei úti Heti Piac és a Mars téri piac is. Előbbi 6 és 13, utóbbi 4 és 12 óra között várja a vásárlókat. A Mars téri parkolójában ezen napon még a fenyőfát is be lehet szerezni.