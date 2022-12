Idén a Vidám Nők Klubja, a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete, a Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány, a Dorozsmai Rádió, a Dorozsmai Vöröskeresztes Klub, az Alkony Nyugdíjas Klub, a Petőfi Sándor Művelődési Ház, valamint magánszemélyek és Mihálffy Béla segítettek neki vendégül látni a helyieket. Ruzsa Roland kiemelte, hálás minden segítségért, valamint a Szélmalom Vendéglőnek is, amiért nagyon kedvezményes áron készítették el a töltött káposztát.

Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője lapunknak azt mondta, nagy öröm számára az, hogy Ruzsa Roland és a helyi civilek folytatják az általa útjára indított akciót. Hangsúlyozta, ez is jól tükrözi a dorozsmai közösség erejét és azt, hogy egy jó ügy érdekében mindenki összefog. Megjegyezte, példamutató az az összefogás, ami az ünnep előtt tapasztalható Kiskundorozsmán.

A településrészen egyébként tartós élelmiszerekből álló csomagot is osztottak a Dorozsmai Lakosok nevű csoport két vezetőjének, Kernács Évának és Topor Ágnesnek a kezdeményezésére. Mintegy 300 nehéz helyzetű család kapott vasárnap csomagot, amelyben például liszt, cukor, só, étolaj, zöldség és gyümölcs is volt. Mihálffy Béla és Ruzsa Roland is több százezer forinttal járult hozzá ehhez.