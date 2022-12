Kórházi nyílt nap Vásárhelyen 23 órája

Végigjárhatták az új gyermek-és belosztályt

Bárki megnézhette pénteken délután, hogy milyen is lett a hódmezővásárhelyi kórház új belgyógyászata és gyermekgyógyászati osztálya. Először és utoljára a kulisszák mögé is be lehetett tekinteni, olyan helyiségekbe, amiket egyébként nem látnak majd sem a betegek, sem pedig a látogatók.

Kovács Erika Kovács Erika

Az érdeklődők megnézhették az új gyógyító részleget, közben a felnőttek szűrővizsgálatokon is részt vehettek. A gyerekeknek programokat szerveztek. Fotó: Kovács Erika

Hamarosan megérkeznek a hódmezővásárhelyi kórházba az új eszközök és a még hiányzó bútorok. Néhány hét múlva az osztályok átköltöznek a tágas, világos és modern épületrészbe, a szakrendelő fölé épített két emeletre. Pénteken délután a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ nyílt napot szervezett a lakosságnak. A rendhagyó „tárlatvezetés” mellett a felnőtteket szűrővizsgálatokkal, a gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, lufihajtogató bohóccal várták. Ottjártunkkor megérkezett a mikulás is. – A két osztályt várhatóan januárban adjuk át a gyógyító szolgálatnak. Azért szerveztük a nyílt napot, hogy a lakosság betekinthessen a két új emelet minden zugába. A látogatók egyébként nagyon kíváncsiak voltak mindenre – mondta Kallai Árpád, a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója. Nemcsak lakosok, hanem a kórház dolgozói is bejárták az épületet.

Kórházi nyílt nap Vásárhelyen: végigjárhatták az új gyermek-és belosztályt - fotók: Kovács Erika

– A végeredményt ők is csak most látták. Mindenki nagyon elégedetten nyilatkozott a látottakról. Sokan el sem hitték, hogy egyszer tényleg eljön az az idő, amikor a két osztály a leromlott körülmények közül egy minden szempontból modern épületrészbe költözhet – említette meg a főigazgató. – Még most indulok körbe. Eddig az Egészséges Vásárhely Program szűrésein jártam. Amit eddig láttam az új osztályokon, az nagyon tetszik, gyönyörű. Már nagyon kellett, hogy mind a gyermek-, mind a belosztály megfelelő körülmények közé kerüljön. Most itt van minden egy épületben, nem kell majd összevissza rohangálniuk sem a betegeknek, sem a dolgozóknak – mondta az egyik látogató, Schlosser Miklós. Dancs Lászlóné dícsérte a kiszolgálóhelyiségek számát, valamint azt, hogy a kórtermek 2-3 ágyasak, és mindegyikhez van külön fürdőszoba. Hozzátette: ha már muszáj valakinek kórházban lennie, nem mindegy, milyen körülmények között gyógyul. – Körbenéztem már a gyermekosztályon és a belgyógyászaton is. Nagyon tetszik. Két gyermekem van, egyikükkel 8 éve már sajnos volt dolgunk a gyermekosztályon. Össze tudom hasonlítani a két helyszínt. Bár ott is meg voltunk elégedve, mert az orvosok és ápolók is nagyon jók és kedvesek voltak és az adott pillanatban nekünk csak ez számított – emlékezett vissza Baranyiné Tóth Orsolya.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!