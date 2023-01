Szilveszter után, még január elején is érkezett a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett Centerke Közösségi Térbe a jótevők által feladott játék, édesség, tartós élelmiszer, karácsonyi meglepetés csomagokból. Az ünnepek alatt óriási volt az adományokra az érdeklődés, év elején így azok is kaphattak, akiknek karácsonykor esetleg nem jutott. Az adományokból szervezetek is részesületek, például a Nagyacsaládosok Egyesülete által támogatott családok is kaptak egy gépkocsinyi mennyiséget a szeretetcsomagokból. Karácsonyig mintegy 2500 gyermeket sikerült a Mátrixnak támogatni, ez a szám az ünnepek múltán tovább növekedett.