– Ahogy más településeket, minket is érintenek az ukrajnai háború és az ebből fakadó nehézségek, de hittel és reménységgel tudjuk nézni az előttünk álló esztendőt. A kormányzat eddig is segítette a kis településeket, bízunk abban, hogy a 2023-as esztendőben sem engedik el a kezünket és tovább tudjuk fejleszteni a településünket. Továbbra is az a célunk, hogy olyan élhető körülményeket teremtsünk, ami megtartja itt az embereket, és arra ösztönöz, hogy együtt dolgozzunk Nagytőke jelenéért és jövőjéért – fogalmazott Szénászky Zsolt.

A polgármester közölte, a TOP Plusz Program keretében a művelődési ház és önkormányzati épület teljes energetikai megújítását célozzák. A tető és az épület külső szigetelésére, nyílászáró cserére és napelem telepítésére 80 millió forintot nyertek, de a háború kitörése és a pályázat elhúzódó lezárása miatt ez az összeg már nem elegendő, így plusz forrásért folyamodott a település.

Szintén ebben a programban 50 millió forintot nyertek útfelújításra, ebből az összegből a Rákóczi utcát és a Kossuth utcát szeretnék teljes egészében felújítani.

A Leader programban közösségi tér fejlesztésre pályáztak, a tűzoltó szertár és az önkormányzat épülete közötti sütögető helyet szeretnék fedetté tenni, valamint oda egy többfunkciós kemencét is szeretnének építeni, hogy közösségépítő kerti partikat, összejöveteleket lehessen rendezni. A polgármester arra számít, hogy rövidesen a munkálatok is elkezdődhetnek.

Mint elmondta, a csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési folyamata kicsit hosszúra nyúlt, de reményeik szerint februárra levonulnak a kivitelezők.

Már 2014-ben felmerült, hogy templom épüljön Nagytőkén, az egyeztetések is megindultak ebben az ügyben a püspökkel. – A tavalyi évben újra felvettük ezeket a szálakat, és arról számolhatok be, hogy már elkészültek a látványtervek, az utolsó egyeztetések folynak. Ebben az évben reális esély van arra, hogy a munkavégzés is elkezdődhet a településen – fogalmazott a polgármester.