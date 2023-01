– Még csak most kezdődött az új év, máris itt az első helyi bomba, mely felrobbant – így kommentálta Krupiczer Ferenc önkormányzati képviselő a hivatalos oldalán Szabó János távozását. A képviselő az egyik hozzászólásában azt a kérdést is feltette: „Mégsem kell négy alpolgármester?”

Mint ismert, Szabó János, harmadikként megválasztott alpolgármester, aki az összes alpolgármester közül a legtöbb illetményt kapta, január 3-án beadta a felmondását, január 20-án távozik a posztjáról és a közéletnek is hátat fordít. Ennek okát sejtelmesen úgy fogalmazta meg, hogy „a magam részéről meghoztam azt az áldozatot, ami számomra elérte a magánéleti maximumot”. A városházáról azonban több olyan hír is érkezett korábban, hogy nem mindenben értenek egyet Márki-Zay Péterrel, illetve a beígért polgármesterség is odalett azzal, hogy az elbukott országgyűlési választás után Márki-Zay Péter maradt a posztján.

A DK-s Krupiczer Ferenc, önkormányzati képviselő nem rejtette véka alá a véleményét. Az alpolgármesterek számát firtató kérésére Gyutay Katalin korábbi jobbikos képviselő azt válaszolta, „Négy soha nem kellett és nem is volt! Csak kettő és fél! A címzetes meg csak címzetes… Az nem alpolgármester.”

Berényi Károly társadalmi alpolgármester felesége a város közpénzből fenntartott internetes portáljának közösségi oldalán is megjelentetett, Szabó távozásával kapcsolatos cikkéhez írt egy hozzászólást, amelyet később eltávolított. Ebben nagy csalódásnak, cserbenhagyásnak nevezte Szabó János lépését.

Herczeg Sándor politológus Berényi feleségének azóta törölt kommentjét úgy értelmezte, szó sincs arról, hogy Szabó távozása szokványos történet.

– Ha így lenne, akkor egy regnáló alpolgármester felesége nem minősítené cserbenhagyásnak egy másik alpolgármester távozását, miközben a polgármester szuperlatívuszokban beszél a lemondott Szabó tevékenységéről. Tehát zavar van az erőben, az indulati kommunikáció pedig helyenként ki-, az ellentét pedig felszínre tör a rá- és kikényszerített blokádból – fogalmazott a politológus.