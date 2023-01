– Áldd meg Urunk ezt a hajlékot. Költözzék ide örökös boldogság, Isten áldása, tartós egészség, derű és öröm, szeretet, istenfélelem, békesség, tisztelettudás, tisztaság és mindenkor hála az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez az áldás maradjon a házon és minden benne lakójának Krisztus, a mi Urunk által – mondta el Fazakas Attila plébános, miközben szentelt vízzel hintette meg a házakat.

Elkezdődött ugyanis a házszentelések időszaka Csongrád-Csanád vármegyében is, ennek kapcsán kérdeztük a felsővárosi Szent Miklós Plébánia és a móravárosi Szent Kereszt Plébánia plébánosát.

– Vízkereszt ünnepén, vagyis a január hatodikai szentmise elején a plébános megáldja a vizet, amellyel a következő napokban, hetekben megszenteli az otthonokat, munkahelyeket. Eközben a Jóisten áldását kérjük az adott esztendőre, a ház lakóira, a munkahely dolgozóira. Vannak olyan helyek, ahol például az istállót és a műhelyt is megszenteltetik, hogy Isten segítségével sikeresebb, termékenyebb éve legyen a gazdának – mutatott rá.

Megjegyezte, a házszentelésnek része az is, hogy a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint három a három betűt, C + M + B, mely azt jelenti, Christus Mansionem Benedicat, vagyis Krisztus áldja meg e házat. Így tehát idén a szemöldökfákon az szerepel, hogy 20 – C + M + B – 23. Népi értelmezés szerint egyébként a három betű a három király nevét – Gáspár, Menyhért, Boldizsár – foglalja magába. Az írás egyébként egész évben emlékeztethet minket arra, hogy Krisztus áldása minden körülmények között az otthonunkon van.

Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot – ez a mondat szintén elhangzik a szentelés során, és ez a mondat az, ami magába foglalja mindazt, amit a karácsony utáni hetekben, vízkereszt után ünneplünk. Ezek a napok tökéletesek arra, hogy kicsit úgy érezzük, Isten hajléka akár a miénk is lehet, tehát "otthonosabban" gondolunk a Teremtőre.

Egyébként a Szeged-Csanádi Egyházmegyében megoszlik a házszentelés hagyományának tartása, ugyanis még Békés megye egyes településein semmi nem történik, addig Csongrád-Csanádban a Homokhátságon és Szegeden is nagy hangsúlyt fektetnek erre. Néhol a ház felépítése vagy átépítése, felújítása után is kérik a lelkipásztort, hogy szentelt vízzel hintse meg az ingatlant és kérje Isten áldását az ott élőkre. A házszentelés jó alkalom lehet arra is, hogy a hívek és plébános találkozzanak, szorosabbra fűzzék a család és az egyház közötti kapcsolatot, miközben a lelkipásztor közelebbről is megismerheti a keresztény család életét.