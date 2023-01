– Minden évet úgy zártunk az elmúlt időszakban, hogy jobb volt, mint a megelőző év, és jobb volt, mint amire számítottunk. Érvényes ez a működésünkre és a fejlesztéseinkre is – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere.

Év végére egy pályázatuk kivételével valamennyi projektet befejeztek, és el is számoltak vele. Tavaly a községháza fejlesztését folytatták, például akadálymentes mosdót létesítettek, napelemeket telepítettek. A ravatalozó is megújult, felújítottak egy külterületi utat is. A piac beruházásának egy része az idei évre húzódik át, szeptember 30-ig kell elszámolni vele.

– Jól állunk, a szociális blokkokkal, speciális kiegészítőkkel együtt mintegy 300 négyzetméteres vásárcsarnok kialakítása 55 százalékos készültségnél tart. A nyílászárók beépítése, víz- és villanyszerelés, burkolás, vakolás és a festés van hátra – említette meg a polgármester.

Nagyér 49 millió forintos pályázati forrást nyert az Élhető települések pályázaton. Olyan objektumok, épületek fejlesztése szerepel a projektben, amelyek a korábbi pályázatokból kimaradtak. Turisztikai fejlesztésekre is nyert Nagyér.

– Ez egy konzorciumban megvalósuló, összességében nettó 185 millió forintos projekt lesz. Velünk együtt 4 település és egy vadásztársaság vesz részt benne. A kilátó mellé szeretnénk egy vizesblokkot építeni, amire a megnövekedett érdeklődés miatt lett szükség. Naponta 8–10 személygépkocsi fordul meg ott, 30–50 fővel. Olyan is volt már, hogy húsvét két napján 525-en mentek fel a kilátóba. Ezt egy elektronikus számlálóval mérjük. Emellett egy helytörténeti kiállítóhelyet is építenénk, ahol a Zöldi malom történetét mutatjuk majd be. A kilátó, mint az közismert, a malom kéménye köré épült. Szeretnénk, ha a malom története nem veszne a feledés homályába. Jelenleg csak egy tájékoztatótáblán emlékezünk meg róla, illetve QR-kódos applikációval a település honlapjára is elkalauzoljuk az érdeklődőket. Számos tárgyi örökségünk is van, amelyeket szeretnénk bemutatni. Erre szolgál majd a bemutatóterem – mondta Lőrincz Tibor.