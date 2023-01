A sajtóreggelik bevezetésével a városban keringő pletykáknak szeretné elejét venni Szabó Zoltán polgármester. Így a városvezető kendőzetlenül beszélt a Dr. Bugyi István Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályának ideiglenes bezárásához vezető eseményekről, illetve arról is, hol tart a 2021 legvégén leégett sportcsarnok ügye, de beszámolt a Pendola-ügyben benyújtott állami pályázatuk eredményéről is.

A probléma gyökerei

A polgármester elmondta, a szülészet ügyében már tavaly október végén egyeztetésre hívta a térségi települések vezetőit. A megbeszélés alapján készült feljegyzést eljuttatták a három érintett térség országgyűlési képviselőjének, a kórház fenntartójához és az Országos Kórházi Főigazgatósághoz is – választ azonban egyik helyről sem kaptak. Ezen felül a város kapcsolati tőkéjén keresztül is igyekeztek orvosokat ide csábítani.

– A szülészet ügye abszolút rendszerhiba, az elmúlt évek módosításai rossz irányba terelték el ezt a kérdést. Ezért juthattunk oda, hogy egy ilyen szépen felújított osztályt be kellett zárni – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, a kórház és a város iránti lojalitás hiánya mellett belső bajok is vezethettek oda, nem sikerült integrálni a fiatal rezidenseket, így nem maradt megfelelő számú orvos. – Ennek a problémának ott vannak a gyökerei, ezt pedig meg kell oldani – hangsúlyozta Szabó Zoltán.

A szentesi szülészet épülete Fotó: Majzik Attila

Az osztály ideiglenes bezárása mellett a nőgyógyászati ambulancia, az ultrahang és a védőnői várandósgondozás megmaradt Szentesen.

Az Egészségügyi bizottság elnöke, Agócs Lászlóné jelezte, Gyermán-Dobai Mária csoportvezető védőnővel összegyűjtötték a környező kórházak tájékoztatóit, így minden kismamát el tudnak látni minden szükséges információval.

Szükség van a csarnokra

A leégett Dr. Papp László Városi Sportcsarnok kapcsán elhangzott, máig érvényes az a határozat, miszerint Magyarország kormánya a tervezéstől a kivitelezés végéig vállalja egy új sportcsarnok költségeit.

– Két nagy kormányzati projektünk van függőben, az új sportcsarnok felépítése, valamint a Kiss Zsigmond híd és környékének átalakítása. Mindkettőről elkészült egy újabb anyag, ezzel pedig felkeresem Lázár János minisztert. Nem mindent akarunk egyszerre, de egy lehetőséget szeretnénk kérni. A régi sportcsarnoknál rövid időn belül el kell kezdenünk a bontást és a terület rendbehozását – fogalmazott a polgármester. Hangsúlyozta, teljesen alaptalanok azok a pletykák, miszerint a területet már eladták volna vagy valamilyen beruházást terveznek oda.

A sportegyesületek megsegítésére indult gyűjtéssel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy az összegyűlt több mint 18 millió forintot a város „felkerekíti” 19 millióra és hat hónapra leköti, hogy ne veszítsen az értékéből.

Vannak jó hírek is

A polgármester arról is beszámolt, hogy az emelkedő költségek ellenére a város továbbra is vállalta a központi orvosi ügyelet működtetését. A város takarékossági tervet is készített, ehhez 279 millió forintos rezsitámogatást kaptak a kormánytól.

A Pendola-ügyben is jó hírt kapott Szentes: ugyan a pervesztés miatt 240 millió forintot ki kellett fizetnie a városnak, viszont miután méltányolták az érveiket, mintegy 145 millió forintos állami kompenzációt kaptak.