Bár eredetileg márciusig zárva lett volna a Tiszavirág Sportuszoda, a kormánytól érkezett támogatásnak köszönhetően kedden ismét kinyithatott. Ez a mozgást szerető lakosságnál már csak a sportolók számára volt jobb hír, a vízilabdázók és az úszók ugyanis a téli szünet utáni újraindulás óta Hódmezővásárhelyen edzettek. Az ingázás pedig amellett, hogy jelentős többletköltséget okozott az egyesületeknek, az utazás miatt a sportolásra szánt időt is lényegesen megnövelte.

– Hálásak vagyunk a kormánynak és a városvezetésnek is, hogy mindössze hat munkanap alatt megoldódott ez a helyzet. Bár Hódmezővásárhelyen szeretettel fogadtak bennünket, azért jó volt hazatérni – fogalmazott Juhász Zsolt, a szegedi férfi vízilabda szakág vezetője. Mint kiemelte, felnőtt OB I-es csapatunk mellett közel 600 fiatal jár úszni és vízilabdázni a városban. Azzal, hogy otthonukat visszakapták, ismét minden feltétel adott az eredményes versenyfelkészüléshez.

Kíváncsiak lettünk volna a lakosság véleményére is. Szerettük volna megírni, hogy az ide járók mit szóltak a vártnál jóval korábbi újranyitáshoz, beszélgetni velük, milyen nehézséget okozott számukra, hogy a városban nem volt működő uszoda, ám az önkormányzat nem engedélyezte lapunknak, hogy fotózzunk az intézményben. Voltak kérdéseink az üzemeltető Szegedi Sport és Fürdők Kft.-hez is. Kíváncsiak voltunk például arra, hogy hány nap kellett ahhoz, hogy újra beüzemeljék a december 19-én bezárt létesítményt, ott hány fok volt a fűtés beindítása előtt. Megkérdeztük, hogy a nyitás után is ugyanazt a levegő-és vízhőmérsékletet tartják-e, mint a bezárás előtt. Érdeklődtünk arról, hogy a bezárt uszoda üzemeltetése mennyibe került, a normál működtetés költségeihez képest mennyit spóroltak. Arra is rákérdeztünk, hogy minden medence és az összes szolgáltatás üzemel-e a Tiszavirágban, és arra is, hogy az újszegedi sportuszoda kinyit-e február elsején, ahogyan azt tervezték, vagy a Tiszavirág beüzemelésével azt zárva tartják. Ezen kérdéseink mindegyike megválaszolatlan maradt.

Mindössze egy sajtóközleményt kaptunk. Ebben azt írták, hosszú késedelem után döntött a kormány a Tiszavirág Sportuszoda brutálisan megemelkedett rezsiszámlájának támogatásáról. Az első negyedév működési költségére 117 millió 856 ezer forintot adott Szeged városának, egyben kérte, hogy az önkormányzat január 23-ig nyissa meg az intézményt. Szeged önkormányzata úgy döntött: a kért időpont előtt már egy héttel korábban kinyitja a Tiszavirág Sportuszodát. A kormány által biztosított összeg egyébként csupán a Tiszavirág Sportuszoda egyhavi rezsiszámláját fedezi.