– Viszonylag jó évet zártunk, amire kellett, előteremtettük a forrásokat – mondta Dorotovicsné Gulyás Judit, Ambrózfalva polgármestere. Mint megtudtuk, az energiaárak emelkedése miatt télre bezárták a faluházat, amit csak a település nagy rendezvényeinek idejére nyitnak ki.

Ambrózfalva legnagyobb beruházása 2022-ben két utcaszakasz felújítása volt. Negyvenmillió forintból a Bethlen és a Rákóczi utca egy-egy szakaszát sikerült újraaszfaltoztatniuk a Magyar Falu Programon elnyert forrás jóvoltából.

– Portalanított, szilárd burkolat van mindenütt, de az idő sajnos eljár felettük. Távlati terveinkben még két utca felújítása szerepel, a Hunyadi és Áchim utcák 200-400 méteres szakasza – említette meg a polgármester.

Ugyancsak a Magyar Falu Program nyújtott támogatást a település főterén, a Szent István parkban található játszótér felújításához. Több mint 5 millió forintból több játékelemet is újra cseréltek. Az NMI pályázaton 1 millió forintot nyertek eszközbeszerzésre és rendezvényekre. Vásároltak 2 sátrat és 4 garnitúra új padot is.

– Még tavaly tudtuk meg, hogy nyert egy rendkívül fontos pályázatunk, amit a szociális szolgáltató ház teljes külső és belső felújítására nyújtottunk be. A megvalósítás az idei esztendő nagy feladata lesz. Összesen bruttó 50 millió forintot ítéltek meg nekünk, hamarosan aláírjuk a támogatási szerződést is. Teljesen átalakítjuk az épület belső terét. A ház két részből áll, az egyik fele egy szolgálati lakás, amit összenyitunk a szociális szolgáltatóval. Megújul az épületgépészet is. A beruházás elkészülte után, megfelelő körülmények között, a teljes szociális terület egy helyen működhet. A munkálatokat ez év végéig kell elvégezni – adta hírül Dorotovicsné Gulyás Judit. Azt is hozzátette, mivel ez egy tavalyi pályázat volt és a benyújtás óta hatalmas áremelések zajlottak az építőiparban, egyelőre nem tudni, hogy mire futja az elnyert összeg.

Egy másik beruházást is terveznek, ami 38 millió forint értéket képvisel. A helyi védettséget élvező különleges, tégla víztorony körüli részt nyitják össze a parkkal, megújul a zöldterület és sátorhelyeket is kialakítanak.