A jégkármérséklő rendszer legjobb generátorkezelőit díjazták a közelmúltban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezvényközpontjában Dunaharasztiban, ahol Nagy István agrárminiszter és Győrffy Balázs, a NAK elnöke közösen méltatta a kezelőket önfeláldozó, kitartó munkájukat és társadalmi szempontból is fontos szerepüket. A díjátadót állófogadás, majd parlamenti látogatás követte. A Parlamentben Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is személyesen gratulált a díjazottaknak, illetve egy országházi sétára is lehetősége nyílt a részvevőknek. Csongrád-Csanád vármegye legjobb generátorkezelője a forráskúti Zámbó József lett.