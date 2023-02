„Valamiért iszonyatosan fáj a Fidesznek, hogy itt korrupciómentes példát tudunk mutatni. Lehet, hogy fáj az ellenzéknek is, ezt el tudom képzelni. … Krupiczer képviselő egy olyan pártot támogat, annak a pártnak az érdekében szavaz, sokszor a város érdekeivel szemben, amelynek vezetője Polt Pétert tartotta hatalmon és soha nem számoltatta el Orbán Viktort, pedig lehetősége lett volna rá – mondta Márki-Zay Péter, majd egy szó nélkül hosszasan Krupiczer Ferencre nézett, végül hozzátette: „Ez lelkiismereti kérdés.”

Nyilvánosan beleállt, hatszemközt kért elnézést

A történtekről Krupiczer Ferenc a közösségi oldalán egy hosszú írást tett közzé. Kifejtette, nyilvános megalázásként élte meg a polgármester kijelentéseit, ami után Márki-Zay Péter a szünetben, hatszemközt elnézést kért tőle.

– Az izgalom tetőfokára hágott Márki-Zay lelkében, mikor a helyi buszközlekedést és az iskolai étkeztetést biztosító cégek kapcsán hatósági zaklatásokról beszélt, majd hirtelen derült égből villámcsapás módjára személyemet kezdte ócsárolni Gyurcsány Ferenc kapcsán. Én ebben az időben még nem kötöttem össze az életemet a politikával. Arról nem is beszélve, hogy éppen Gyurcsány Ferenc kormányzása idején került Polt Péter helyére Kovács Tamás a legfőbb ügyészi székbe – írta. Hozzátette, aki a kampány során tagja volt az összefogásnak, azt tapasztalta, hogy folyamatosak voltak a viták és a lemorzsolódások.

Krupiczer: Márki-Zay senkire sem hallgat

– Látszólag élt és működött a csapat, de a belső konfliktusok előrevetítették, hogy itt gondok lesznek. Lett is. No, nem a viták miatt, hanem Márki-Zay Péter senkit nem tisztelő törekvése miatt. A csapatban közszájon forog, hogy senkire nem hallgat. Ezt vallják a legközelebbi munkatársai is. Buldózerként megy előre. Ha keményfába ütközik, átgázol rajta. Kerülőút nem létezik számára. Egészen félelmetes hazugságok sülnek ki abból, mikor több részigazságot eggyé kovácsol össze. Teszi mindezt a volt szövetségesei ellenében, és a saját pártja érdekében. Az a hatalmas elán, amely Márki-Zayt jellemezi, visszájára sült el. Minden pozitív tulajdonsága mellett is hátráltatta ez a gátlástalan törekvés. Kár érte, hiszen számtalan olyan tulajdonsággal van felvértezve, melyek alapján sokra vihette volna, mint politikus. Pártjának megalakulása pillanatnyilag tompítja ezeket a gondokat, de kérdés, hogy meddig – fogalmazott Krupiczer Ferenc.

A közgyűlésen helyi ügyekről legyen szó

Azt is írta, azt ajánlja Márki-Zay Péternek, mielőtt kiáll az emberek elé, mindig gondolja át a mondandóját, hogy dezinformációt, valótlan, meg nem történt eseményt ne tárjon a hallgatósága elé. Arra is kérte, hogy a közgyűlésben ne az országos politikáról beszéljen, hanem a helyi ügyekről. Ezzel kapcsolatban egyébként a múlt csütörtöki közgyűlésen több fideszes képviselő is felszólította a város vezetőjét.

Krupiczer Ferenc azt is visszautasította, hogy akár Kis Andrea jogköreitől megfosztott alpolgármester, aki csütörtökön ténylegesen is lemondott az 5 évig betöltött pozíciójáról, akár ő a Fidesz frakcióval szavaznának.