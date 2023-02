A következő tanévben száz esztendős lesz a Návay Lajos nevét viselő makói középiskola. A centenárium alkalmából várható ünnepi eseményekről Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója, Hegedűs Zoltán kancellár és Papós András igazgató adtak előzetes tájékoztatót.

Mint elhangzott, egy évszázada a helyi kereskedők egyesülete állt elő az ötlettel, hogy szükség lenne a kereskedők képzésére. Az elképzelést támogatta az akkori képviselő-testület, adott is rá egymillió koronát, majd a közoktatási minisztérium engedélye is megérkezett.

Száz év alatt sok mindenben változott az iskola. Az alapítás évéhez képest mára a tanárlétszám megduplázódott, a diáklétszám pedig megháromszorozódott. Ma is dinamikusan fejlődő szakképző intézmény

– mondta el Kincses Tímea.

Magáról a tervezett ünnepségsorozatról Papós András igazgató beszélt.

A következő tanévet egy rendhagyó, a szokásosnál nagyobb évnyitóval kezdjük és tartunk egy, a szalagavatóhoz nem kötődő bált. Az eseményekbe nem csupán a Keri jelenlegi, hanem egykori diákjait is bevonjuk, és rendezünk konferenciákat, visszaemlékező előadásokat, beszélgetéseket, illetve tanulmányi és sportversenyeket, vetélkedőket

– mondta.

Az iskolában 9 ágazatban nagyon sok szakmát oktatnak. A diákoknak amúgy is kötelező mestermunkát alkotni, most ezeket is a centenárium jegyében fogják az érintettek elkészíteni. Terveznek egy lakatfalat is, ahová a jelenlegi és az öreg diákok elhelyezhetik a maguk lakatját.