– Mindenkinek van egy élettörténete és mindenki megérdemli az emberséges bánásmódot, a felé nyújtott kezet – mondta Hős Sándor, a vásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Ellátó új vezetője, aki már korábban is évtizedeket dolgozott a szociális ellátórendszerben.

A kétezres évek elején a bicskei menekülteket befogadó állomás igazgatójaként bajnokságokon is szerepelő focicsapatot szervezett, hogy néhány órára legalább kikapcsolódjanak az átmeneti otthonukban élni kényszerülők. Ott látta, micsoda ereje van a közösségi időtöltésnek, hogy a rendszeres sport fizikailag és mentálisan is mozgásban tartja a kíméletlen helyzetbe jutottakat. Mint mondta: voltak nehezen feledhető súlyos pillanatok, de a kedves történetek feledtették a sok rosszat.

Méltó körülmények

Bár Bicskéhez képest a fedél nélküliek vásárhelyi szállóján más a lépték, Hős Sándort ugyanaz vezérli: némi komfortérzetet, az otthonosság érzetét megteremteni olyanoknak, akik átmenetileg vagy tartósan nem tudják ezt megtenni máshol.

– Itt tiszta ruha, otthonosság és rendezett környezet, minden nap meleg étel várja őket. Ez nem azt jelenti, hogy elkényelmesítjük az itt élőket, csupán emberhez méltó körülményeket teremtünk. Cserébe apróbb munkákkal, kertészkedéssel ők is kiveszik a részüket a feladatokból – hangsúlyozta az igazgató, aki beszélgetésünk napján a városi rendőrökkel közösen felkereste azokat a helyeket, ahol otthontalanok éjszakázhatnak, hogy beinvitálják őket a hideg elől a szállóra.

Negyven-negyvenöt állandó lakójuk többségét egy adott élethelyzetben hozott rossz döntés tett hajléktalanná, de vannak, akik betegség után, állásukat elveszítve kerültek utcára. Él a szállón egykori elektromérnök, meg vállalkozó, illetve pénzügyi főiskolát végzett hölgy is, aki stroke-ja után nem tudott újra elhelyezkedni.

Lajos a szálló közösségének egyik aktív tagja Hős Sándor igazgató szerint. Fotó: Tábori Szilvia

Emberszámba venni önmagukat

Hős Sándor szerint így vagy úgy, de mindenki sérült mentálisan, fizikailag pedig sokan legyöngültek. De többen kijárnak dolgozni, keresik a hétköznapi célokat, a napjaiknak lendületet adó elfoglaltságokat. Az új igazgató azt mondta, ha mások emberszámba veszik a hajléktalant, akkor ő maga is másként tekint saját magára, keresi és meglátja az élet lehetőségeit. Ebben szeretne segíteni nekik. Berendeztek egy olvasósarkot, új televíziózási szokásokat vezettek be, még múzeumi foglalkozást is szerveztek.

– Az ellátottak életében kevés a sikerélmény, holott benyomások, inspiráció nélkül a tétlenség lesz úrrá bárkin. Olyan programokat igyekszünk szervezni, ahol az új impulzusok új lendületet adnak – fogalmazott.

Új tettekre ösztönöz

Bár a vásárhelyi szociális ellátó jelenlegi vezetője Bicske után nyugdíjba vonult, hiányzott az életéből a munka rendszeressége, így elvállalta a Badalik irányítását. Szociális érzékenységét úgy véli felmenőitől örökölte: nagymamája szociális gondnok volt Vásárhelyen, édesanyja pedig gyógypedagógusként dolgozott. De Sándor már általános iskolás korában is az elesetteket karolta fel. Mint mesélte: mindig olyan barátai voltak, akiket így vagy úgy, de kirekesztett a közösség. Úgy véli, mindenkinek megvan a maga értéke, van valami, amiben igazán jó.

– A kultúra és a sport olyan kapcsolati tőkét jelenthet, ami segíti az ellátottak kapcsolatteremtését a lakó környezetükkel. Ez az integráció egyik leghatékonyabb módja – mondta Hős Sándor, aki a szálló hátsó füves udvarára már focipályát álmodik.