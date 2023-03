Különleges programra hívja a kertbarátokat az Algyői Könyvtár. Pénteken 16 óra 30 perctől Kíváncsi kertészek címmel tartanak eseményt, amelyen elméletben és gyakorlatban is megismerkedhetnek a jelenlévők a kertészkedés új irányaival. A résztvevők ugyanis közösen próbálnak ki neten keringő megoldásokat, amit aztán otthon már biztonsággal tudnak alkalmazni. Ezt a rendezvényt egyébként most először szervezik meg a könyvtárosok, az első alkalmat épp a beporzók napján tartják meg, ebből eredően darázsgarázst és magaságyáshoz szükséges ültetési tervet is készítenek a jelenlévőkkel közösen.