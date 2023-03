Kocsis Ernő nem családi hagyományt folytatott azzal, hogy a fehér köpenyt választotta, hiszen a szülei pedagógusok voltak. Édesapja azt szerette volna, ha követi a tanári pályán, őt azonban a biológia érdekelte, orvos akart lenni. A gimnázium idején, az egyik nyári szünetben az édesapja megszervezte neki, hogy töltsön egy kis időt munkával a makói kórházban.

Nem ment el a kedve

– Abban bízott, hogy így elmegy tőle a kedvem. Az ellenkezője történt

– mesélte. Végül a szegedi egyetemen végzett, és ott is szakvizsgázott szülészet-nőgyógyászatból. Belgyógyász szeretett volna lenni, de ilyen állást akkor csak távolabbi kórházakban kínáltak neki. Aztán szülész-nőgyógyászként kezdett a makói kórházban azzal, hogy ha üresedés lesz, majd átmegy a belosztályra. A szakterületet azonban megszerette, és maradt.

– Ez egy sokszínű szakma

– mondta róla.

Műhibapere nem volt

Eddig ötven évet dolgozott szülész-nőgyógyászként, és végig Makón maradt. Annak ellenére is, hogy közben mindig foglalkozott érdekes dolgokkal – például a prosztaglan­dinok használatával vagy a szülés közbeni, fájdalomcsillapítási céllal alkalmazott hipnózissal. Utóbbival olyan eredményesen, hogy egy fővárosi kórházba is csábították. Ő azonban erre is nemet mondott.

– Nem bántam meg. A tapasztalatom az, hogy egy kisváros orvosaként is lehet az embernek szép, tartalmas, izgalmas pályafutása

– összegzett.

Fotós: Szabó Imre

Közben a szülészet alaposan megváltozott.

– Amikor kezdtem, a szülések alig 5 százaléka volt császármetszéses, ma nagyjából a fele

– mondta. Alighanem főképp azért, mert a doktorok ma már a legkisebb kockázat lehetőségét látva is inkább a biztosra mennek, szeretnék elkerülni az akár 100 milliós műhibapereket.

– Azt szokták mondani, egy szülész élete során biztosan belefut néhány ilyen eljárásba. Nekem egy sem volt

– jegyezte meg.

Háromezer baba

Makón jelenleg nincs szülészet-nőgyógyászat. Az utóbbi években az orvosok kevesen voltak, nehéz volt fenntartani az osztályt. Végül a koronavírus-járvány idején Hódmezővásárhelyre került a szülészet, de közben többen nyugdíjba mentek és nem tudni, mikor sikerül őket fiatal kollégákkal pótolni. Kocsis Ernő így a szakrendelésen fogadja a hölgyeket. A fél évszázad alatt legalább háromezer páciense volt és nagyjából ennyi babát segített a világra.

– Annál szebb pillanat nincs, mint amikor egy baba felsír

– árulta el, mit szeret a legjobban a hivatásában. Most 74 éves, eddigi munkásságát számos kitüntetés, szakmai elismerés fémjelzi.

– Szerencsére fizikailag is, szellemileg is jó kondícióban vagyok. Úgy tervezem, amíg ez így marad, folytatni szeretném a munkát

– mondta. Ha egyszer leteszi a fehér köpenyt, az ideje nagy részét alighanem olvasással fogja tölteni.