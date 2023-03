A Gyurcsány vezette Demokratikus Koalíció sorra foglalja el a szegedi városháza, intézmények és cégek kulcspozícióit. Erről a szegedi Fidesz önkormányzati képviselője beszélt sajtótájékoztatóján szerdán. Német Ferenc emlékeztetett, hogy már Botka László várospolitikai alpolgármesterét, vagyis első számú helyettesét is a Gyurcsány-párt adja, ő végzi a város operatív vezetését, Botka László jóváhagyásával és helyett.

– A Gyurcsány-párt, Botka László asszisztálása mellett, most ugyanazt kínálja Szegednek, amit 2010 előtt a Gyurcsány-kormány: tanárokat, egészségügyi dolgozókat tesznek utcára önkormányzati bérlakásukból, törvénytelenül kauciót és egyéb díjakat szednek be a szociális lakásokban élőktől és óvodákat zárnak be, félresöpörve szülők ezreinek tiltakozását. Magyarország és Szeged egyszer végre már megszabadult a Gyurcsány-klántól, és most mégis azt látjuk, hogy visszahozzák a Gyurcsány-korszakot Szegedre – fogalmazott a képviselő.

Német Ferenc szerint a héten megtörténik a Gyurcsány-párt részéről Szeged szimbolikus lerohanása. A Demokratikus Koalíció szerdán és csütörtökön tartja kihelyezett frakcióülését Szegeden.

– Tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc átvette a baloldal vezetését, látjuk, hogy a városházán is az ő emberei diktálnak, de fontos, hogy a szegediek tíz- és tízezreinek véleményét megfogalmazva kimondjuk: nem értünk egyet azzal, hogy a város polgármestere meghívta Gyurcsány Ferencet Szegedre, és arra kérjük a szegedi városvezetőt, ne itt és ne így élje ki Gyurcsány Ferenc iránti rajongását – fogalmazott Német Ferenc.

A szegedi Fidesz szerint meg kell akadályozni, hogy a városvezetés Szegedet gyurcsányista játszótérré változtassa.