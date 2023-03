Március 17-én mutatja be a Szegedi Nemzeti Színház minden idők egyik legismertebb musicaljét, a Hegedűs a háztetőnt. A darab különleges jelentőséggel bír a teátrum életében, hiszen 1986. október 10-én a felújítás után ezzel a darabbal nyitották meg az évadot, Király Leventével a főszerepben. A sikerprodukció 2005-ben is látható volt a szegedi színházban Gregor Józseffel a főszerepben, majd 2018-ban a Szegedi Szabadtéri Játékokon, melyet Alföldi Róbert rendezte és Stohl András alakította Tevjét. Most pedig Barnák László rendezésében, Borovits Tamás főszereplésével láthatja újra a közönség a zsidó tejesember és családja történetét.

A premier előtt alig több mint egy héttel közönségtalálkozót tartottak a REÖK-ben. A keddi eseményen Barnák László rendező, valamint a darab szereplői közül Ács Petra, Borovics Tamás, Csorba Kata, Krausz Gergő, Sziládi Hajna és Szilágyi Annamária vettek részt. Barnák László úgy fogalmazott, ez a musical sok jó szerepet kínál. De fontos szempont volt az is a darab kiválasztásánál, hogy ez összekapcsolja a tagozatokat, hiszen a tánckar, énekkar és a Szegedi Szimfonikus Zenekar is dolgozik benne. A történetnek mindezek mellett van aktualitása is, hiszen az ukrajnai menekültek most ugyanabban a helyzetben vannak, mint száz évvel ezelőtt zsidó honfitársaik, így Tevje családja is: el kell hagyniuk otthonukat.

A próbafolyamat már karácsony előtt elkezdődött, az energiatakarékosság miatti bezárás miatt azonban nem a nagyszínházban, hanem a Pick Klubban.

Nem éreztem hátránynak a kialakult helyzetet, mert nagyobb helyen tudtunk próbálni, mint ami a színházban rendelkezésünkre állt volna. Úgy tudtunk tehát múlt hétvégén visszaköltözni, hogy még a csoportos jeleneteket is el tudtuk helyezni a térben, így már csak csiszolni kell a produkciót

– árulta el Barnák László.

A közönségtalálkozón az alkotóktól olyan kulisszatitkokat is meg lehetett tudni, mint hogy az előző két nagyszínházi előadás eszközeinek egy részét is használják, illetve hogy a zsidó hagyományok autentikus megjelenítésében – például a sábeszra vagy az esküvőre való készülődésben – Kendrusz Attila rabbijelölt segítette a csapatot. De szóba került az is, hogy Borovics Tamás hogyan viszonyul ahhoz a teherhez, hogy Király Levente és Gregor József után játsza a főszerepet. Bár Barnák László elárulta róla: amikor megtudta, hogy övé a szerep, átfutott az arcán egy sötét árnyék, a színész azonban mondja, mostmár megpróbál nem foglalkozni ezzel. Hozzátette: a tánc sokkal nagyobb kihívást jelentett a számára, főleg hogy 20 éves táncosokkal kell lépést tartania a koreográfiában.