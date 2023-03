A felújított zákányszéki polgármesteri hivatalban egyeztetett Matuszka Antal zákányszéki és Tanács Gábor bordányi polgármester a településeket összekötő kerékpárút építéséről. Mint azt Bordány hivatalos oldala, a bordany.com megírta, a két település külön-külön pályázott a kerékpárút megépítésére, de az előkészítési és a kivitelezési munkálatok során folyamatosan egyeztetnek. A Széchenyi Terv Plusz pályázati programban megépülő Bordány-Zákányszék kerékpárút 6253 méter hosszú lesz a tervek szerint. Ebből Bordánynak 2776 métert kell majd megépítenie, Zákányszék 3477 méter hosszú szakaszt épít. Az engedélyes tervek mindkét településen rendelkezésre állnak, jelenleg a kiviteli tervek készülnek. Párhuzamosan hamarosan elkészül majd minden olyan egyéb dokumentum is, amely a közbeszerzés kiírásához szükséges. A sikeres közbeszerzési eljárást követően a nyertes pályázókkal aláírt szerződés szerint indulhat majd meg a beruházás, amelynek köszönhetően Bordány is bekapcsolódhat a Mórahalom környéki kerékpárút-hálózatba. A bordányiak biztonságosan érhetik el kétkeréken is a járásközpontot, akár munkába járásról, akár turizmusról legyen szó. Tanács Gábor Bordány polgármestere elmondta, folyamatban van a Bordány–Zsombó szakasz megépítésének előkészítése is, a Zsombóval közösen benyújtott pályázat sikerének köszönhetően ez a 2220 méteres szakasz is elkészülhet az elkövetkező időszakban, így Bordány minden irányból elérhetővé válik kerékpárúton is.