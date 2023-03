Makón éppen 10 esztendeje, 2013-ban, még az előző városvezetés döntése nyomán lett egyházi fenntartója az összevonásokkal létrejött Makói Általános Iskola több tagintézményének. Buzás Péter akkori polgármester a döntést azzal indokolta, hogy a város így látja biztosítottnak a helyi oktatás színvonalának fennmaradását, a kormányzat ugyanis állami kézbe szándékozott venni az oktatási intézményeket. Felekezeten kívüli oktatás csak a Makói Általános Iskola Almási utcai és Bartók-épületében (utóbbi jelenleg üresen áll) maradt. Hasonló folyamat az óvodák szintjén is lejátszódott.

Ez valószínűleg sokaknak eszébe jut a Maros-parti városban most, amikor egyházak egy új törvény adta lehetőséggel élve kezelésükben lévő iskola- illetve óvodaépületek tulajdonjogára jelentették be igényüket. A makói képviselő-testület elé kerülő anyag szerint a Makó-Belvárosi Református Egyházközség a Kálvin téri református iskolára, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye a Szent Tamás Óvoda Zrínyi utcai épületére, a Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye pedig a Návay téren található Makói Katolikus Általános iskola, a hozzá tartozó Vásárhelyi utcai tornaterem, illetve a Tulipán utcai Makói Katolikus Óvoda ingatlanára nyújtott be igényt. Az épületekkel együtt persze a hozzájuk tartozó ingóságokra is.

A katolikus egyház a Návay téri iskolát, illetve a Tulipán utcai óvodát szeretné megkapni. Fotó: Szabó Imre

A jogszabály szerint a kérelmeket február 28-ig lehetett bejelenteni. Ezeket most, szerdán tárgyalja meg a makói képviselő-testület, a döntés azonban puszta formalitás: a törvény szerint ha valamelyik egyház igényt tart egy olyan oktatási-nevelési célú ingatlanra, amelyben ilyen tevékenységet folytat, akkor azt az önkormányzat köteles ingyen átadni – választási lehetőség nincs. Az igényből csak egyféleképpen nem lesz tulajdonosváltás: ha az egyház mond le róla és vonja vissza kérelmét. Ez történt például a vármegyénkbeli Kübekházán.