Elkészült a Szent Rókus templom felújítása, a célra a csongrádi Nagyboldogasszony Plébánia 156 millió forintot nyert a kormánytól. A munkálatok során a templom külseje és belseje is megújult: a templomtérben restaurálták a falfelületeket, a mennyezeti festményt és a stáció képeit, valamint a szakemberek elvégezték a három faoltár és festményeinek állagmegóvó tisztítását és konzerválását is. A templom belső festése Sztrakay Judit restaurátor vezetésével újul meg teljesen.

Emellett a templomtorony külső falazatának javítása és újrafestése is elkészült, valamint az óraszerkezet GPS-alapú felújítása is megvalósult. Új villámhárító rendszert építettek ki, a belső villanyszerelési munkák mellett pedig ventilátor rendszert is telepítettek, valamint egy új csillár is került a templomba.