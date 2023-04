Én most idén a középiskolásokat indítottam a versenyen, 2 fiatal lányt és 2 fiatalembert, ők egyébként az életben barátok, és mindegyikük tagja a gimnázium énekkarának is. Bár a fiúk először versenyeztek, ők is, akárcsak a lányok nagyon sok éneket tudnak és persze nayon szép hangjuk van. Énekkari próbák után gyakoroltunk egy hónapon át a versenyre. A szabadon választott énekek pedig olyanok voltak, amelyek az ő szívükhöz is közel állnak