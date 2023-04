Mára már jelentősen lecsökkent hazánkban, így Csongrád-Csanád vármegyében is a molnár- és a füstifecske-állomány, éppen ezért a még meglévő állomány megtartásában nagy hangsúlyt kell fektetni az évről évre használt fészkelőhelyek megóvására és bővítésére. Utóbbi célt szolgálják a műfecskefészkek, melyek akár otthon is elkészíthetők olcsón és egyszerűen, valamint egyre több üzletben is beszerezhetők. A kiskundorozsmaiak az utóbbi mellett döntöttek, Ruzsa Roland önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) arról tájékoztatta ugyanis lapunkat, hogy saját forrásból ötven család számára, valamint a helyi tanintézmények számára cserépfecskefészkeket vásároltak a napokban.

– Már meg is érkeztek a fészkek a Petőfi Sándor Művelődési Házba, hamarosan mindenkinek átadjuk azokat. Ez a kezdeményezés Tóth György helyi irodalmár ötlete volt, aki az év elején kérte a segítségemet a fecskék megmentése érdekében. Az éghajlatváltozás miatt sajnos egyre kevesebb fecske él közöttünk, ezért fontos, hogy odafigyeljünk rájuk és támogassuk őket – emelte ki a képviselő.

Ruzsa Roland hozzátette, gyerekkorában az édesapja mindig felhívta a figyelmét a fecskefészkek fontosságára, és arra, hogy óvatosan és tisztelettel kell kezelni őket. Ezt a szemléletet szeretné továbbadni a dorozsmai fiataloknak, akik a pedagógusokkal közösen helyezik majd ki a fészkeket, a felnőttek pedig részletesen is tájékoztatják majd a gyermekeket, hogy mit lehet tenni a fecskeállomány megóvása érdekében.

A képviselő bízik abban, hogy egyre több fecske talál majd otthonra Kiskundorozsmán, ahol az apró állatok jelenléte örömet okoz majd sokaknak, már csak azért is, mert a fecske az egyik legnagyobb segítőnk a kártevők és a vérszívók biológiai irtásában. Egy fecske egyébként egyetlen nap alatt mintegy ezer szúnyogot kapdos össze, tehát valóban ők a leghatékonyabb „ellenszerei" a vérszívóknak.