Megérkezett Bordány két kedvenc húsvéti nyula Füles és Pamacs a nagyközség főterére. A tojásfa árnyékában üldögélő figurák várják a velük szelfizni akaró gyerekeket, szülőket és nagyszülőket, de annak is örülnek, ha az arra járóknak egy kis mosolyt csalhatnak az arcára. – közölte a bordany.com

A szemfülesebbek bizonyára észreveszik, hogy a két tapsifüles idén egy kicsit máshogy néz ki. Egyrészt a koruk is nemesítette őket, de azt is tudni kell, hogy a tavaly nyári kánikulában a nagy UV kitettség miatt le is vedlették bundájukat. Idén már új bőrbe bújva köszöntik a tavaszt, a megújulás ünnepét.