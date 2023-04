A Tisza-parti községben mintegy 900 millió forintból készült el a 60 férőhelyes intézmény. Mindezt a Pénzügyminisztériumtól kapott támogatásból, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert összegből és önerőből valósították meg.

Fotó: Török János

Az átadón Molnár Áron polgármester elmondta, az új épületre többek közt azért volt szükség, mert a meglévő 36 férőhelyes épületet már nem volt lehetőség tovább bővíteni, viszont kinőtték azt, hiszen míg 2013-ban 5088 volt a lakosságszám, addig jelenleg már 5600-an laknak Algyőn. Hozzátette, ennek a 10 százalékos növekedésnek a mozgatórugói a fiatal családok voltak, akik vagy már úgy költöztek ki Algyőre, hogy volt gyermekük, vagy már tervben volt egy gyermek érkezése. Éppen ezért különböző önkormányzati programokat, támogatásokat indítottak számukra, ezáltal pedig még vonzóbbá vált a település.

A polgármester elmondta, a növekedés folyamatos, Algyő társadalma megfiatalodott, ez pedig mindenképp hosszú távú jövőt jelent. Beszélt arról is, hogy terveik szerint egy bölcsőde - óvoda - iskola egységet hoznak létre a Tiszavirág utcában. Ebből már csak az óvoda hiányzik, de bíznak abban, hogy rövid időn belül megkapják a szükséges támogatásokat ahhoz, hogy egy óvodát tudjanak építeni a most átadott bölcsőde mellé.

Polner Eörs, a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés alelnöke az átadón arról beszélt, hogy egy település erejét az mutatja meg, hogy mennyi gyerek él ott. Megjegyezte, a most átadott bölcsőde is megcáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy Algyő szép, fejlődő, élhető település, ahova sokan járnak ki Szegedről, sokan költöztek ki ide onnan.

Az új intézmény egyébként öt, egyenként 12 férőhelyes csoportszoba van, valamint a bölcsőde mű­­ködéséhez elengedhetetlen me­­legítőkonyhát és egyéb ki­­szolgálóhelyiségeket is kialakítottak. Figyeltek a környezetvéde­lemre is, a te­­tőn napelemeket helyeztek el, azzal fedezik majd részben a villamosenergia-fogyasztást. Levegő-víz hőszivattyút is beszereztek, a használati meleg víz előállítását azzal oldják meg.