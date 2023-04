Piacfórumot szervezett a héten a hódmezővásárhelyi önkormányzat, amiről kizárólag az önkormányzat közpénzből fenntartott médiumai tudósíthattak, más sajtót nem hívtak meg. Kiderült, húsvét vasárnap is lesz piac Hódmezővásárhelyen. A városvezetés arról tájékoztatta az árusokat, hogy 200 millió forintos fejlesztést terveznek a piacon, de az árusok kérésére nem építenek új vásárcsarnokot, mert állítólag a jelenlegit sem szeretik a vásárlók, jobban kedvelik a kinti, nyitott standokat. A piaci árusok sok mindenre panaszkodtak, például arra, hogy a kerékpárút aszfaltozása óta megáll a víz a piacon, időnként bűzt eresztenek ki az aknafedelek. Gondok vannak a parkolással is. Az árusok szeretnék, ha tematikus napokat is rendeznének a piacon, hogy többen látogassanak ki. Arról is szó esett, hogy kedd és csütörtök között alig akad vevő a hódmezővásárhelyi piacon.