Rendhagyó könnyűzenei programot szervezett Sulyok Csaba Hódmezővásárhelyen. A vásárhelyi könyvtár olvasótermében április 29-én, szombaton tartják az I. Dél-alföldi Könnyűzene-történeti Konferenciát. Mint azt lapunknak Sulyok Csaba elmondta: 2019 óta foglalkozik már a helyi könnyűzene múltjával, eddig 14 tanulmánya jelent meg a Vásárhelyi Látóhatár folyóiratban, illetve annak online felületén. A témát tanulmányozva jött rá, hogy hozzá hasonlóan mások is szívesen elmélyülnének a beat, a rock and roll helyi történeteiben. A rendhagyó konferencia szervezője azt hangsúlyozta: az együttesek működése mindig izgalmas társadalmi folyamatokról árulkodnak. Érdekes figyelni például, hogy az előző generációk fiataljai miként álltak helyt koruk kihívásaiban. Már csak ezért is érzi fontosnak a helyi kulturális élet, a számtalan generációt inspiráló zenekarok emlékezetét megőrizni az utókornak.

Az I. Dél-Alföldi Könnyűzene-történeti Konferencia délelőtti programja: Szentes Rock and Roll címmel beszélgetés Arató Mátyás koncertszervezővel; Sulyok Csaba: A Nebulótól az Illésig - Ismert magyar együttesek Hódmezővásárhelyen az 1960-as években; Török László a vásárhelyi Interrock együttes történetéről. Déltől Takács Tibor, Rágalmak a Cpg és a magyar punkmozgalom ellen tart előadást, majd kerekasztal beszélgetés zárja a rendezvényt 14 órakor. Látható majd egy könnyűzene történeti kiállítás is, döntően Sulyok Csaba saját gyűjteményéből.