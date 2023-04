Két első osztályt indít szeptemberben a szegedi Gregor József Általános Iskola. Az intézmény kiemelt profilja az angol nyelv oktatás, amelyet első osztálytól csoportbontásban oktatnak, majd felső tagozaton heti 5 vagy 3 órában, nívócsoportban, ahol már lektor is segíti a kommunikáció fejlesztését. Az iskolában választható nyelv még a kínai, amelyet 3. osztálytól lehet tanulni. Hetedik és nyolcadik osztályban magyarból és matematikából is nívócsoportokban dolgoznak, a felzárkóztató tevékenységet pedig főállású fejlesztőpedagógus is támogatja.

Fotó: Karnok Csaba

Az iskola szemlélete, hogy ha a gyerekek szeretnek ide járni, az fél siker. Éppen ezért az élménypedagógia módszereit minden területen igyekeznek használni. Alsóban ettől a tanévtől például bevezették a robotikát, amely a tantárgyak oktatását is segíti. Van terápiás kutyája is az iskolának, mely akár a dolgozatok előtti szorongás megszüntetését, akár a feszültség levezetését kiválóan tudja segíteni. Emellett a művészeteket is előszeretettel használják erre a célra.

Az iskola kiemelt személyiség-, képesség- és készségfejlesztő terepe a komplex művészeti nevelés, a Gregor Program, amelynek célja a művészetekkel történő alapozás, a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány szakmai támogatásával

– mondta el Pocsai Blanka intézményvezető.

A program részét képezi az ének-zene tantárgy nívócsoportos oktatása 2. évfolyamtól 7. évfolyamig, két énekkar működése, délutáni idősávba beépített hangszeroktatás, kézműves-ÖKO és dráma szakkör működtetése és a „Boldogiskola” program. Idén mindezek mellé éléménypedagógiára épülő ének-zene oktatást vezettünk be

– sorolta.

Fotó: Karnok Csaba

A sportot szintén fontosnak tartják: az együttműködés a Pick Szeged és Szedeák sportegyesületekkel lehetővé teszi, hogy a tanítási órákon és délután is tudnak a diákok sportolni, amit úszásoktatás és akrobatikus rock and roll csoport működése egészíti ki. Az iskolában heti rendszerességgel foglalkozik gyógytornász is a gyógytestnevelést igénylő gyerekekkel.

Az intézmény Ökoiskola, így a környezettudatos szemléletmód kiemelt fontosságú.

Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, minden szinten palackprésünk van, az iskola előtt kupakgyűjtő szívben folyamatosan jótékonysági céllal gyűjtünk. A szomszédos óvodával karöltve használt sütőolajgyűjtő pont is lettünk. De van fűszerkertünk, virágnaptárunk és rovarhotelünk is

– mondta el Pocsai Blanka.

A családias hangulatú iskolába, amelyet a fenntartó Szegedi Tankerületi Központ „Innovatív iskola” elismerésben részesített, szeretettel várják a leendő elsősöket.